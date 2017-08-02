На Донеччині чоловіку заочно повідомлено про підозру у скоєнні вбивства

Краматорською місцевою прокуратурою узгоджено повідомлення про підозру чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

У ході розслідування встановлено, що ввечері 22 липня 36-річний чоловік прийшов у гості до родичів своєї дівчини, що мешкають в м. Краматорську. Під час застілля між чоловіком та братом коханої на ґрунті різного бачення «правильної» жіночої поведінки виникла сварка.

Першого разу родичам вдалося заспокоїти сперечальників, а на другий гість таки схопився за ножа та тричі умисно вдарив ним у шию опоненту, після чого з місця злочину втік.

На крики матері потерпілого про допомогу прибігли сусіди, які визвали «швидку», однак лікарі лише констатували смерть чоловіка від отриманих тяжких колото-різаних поранень.

На даний час втікачу заочно повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства та оголошено у розшук.

Слідчо-розшукові дії здійснюються під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області