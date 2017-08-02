На Харківщині працівника колонії судитимуть за побиття неповнолітнього інваліда

Прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно інспектора однієї з виправних колоній Харкова, якому інкримінують хуліганство з нанесенням тілесних ушкоджень із застосуванням кийка, сльозогінного газу та наручників (ч.4. ст. 296 КК України).

Як повідомив в. о. начальника управління прокуратури області Сергій Перепелиця, під час досудового розслідування встановлено, що співробітник колонії побив 16-річного підлітка.

«На початку цього літа у м. Мерефа компанія хлопців вирішила зробити «селфі» у старенькому «Запорожці», що стояв посеред вулиці відчинений. Господар автівки, побачивши ватагу в його машині і вибіг «боронити» своє майно. Хлопці розбіглися. Не зміг втекти тільки підліток, якому раніше через цукровий діабет ампутували ногу. Розлючений чоловік накинувся на беззахисного хлопця, гумовим кийком 8 разів ударив по голові та тулубу. Крім того, він бризнув в обличчя жертви сльозогінним газом та надів на нього наручники», - розповів С. Перепелиця.

За висновком медекспертів хлопець отримав легкі тілесні ушкодження.

Максимальна санкція статті передбачає 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області