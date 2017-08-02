На Рівненщині працівника прокуратури судитимуть за подвійне вбивство

Прокуратура Рівненської області забезпечила об’єктивне розслідування та 28.07.2017 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно працівника прокуратури Тернопільської області, який вчинив умисне вбивство двох осіб (ознаки злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України).

На підставі зібраних слідчим та процесуальним прокурором доказів чоловік обґрунтовано обвинувачується у тому, що 01.04.2017 вчинив із застосуванням вогнепальної зброї умисне вбивство свого батька – пенсіонера органів внутрішніх справ та його дружини. Подія мала місце у приватному будинку в м.Дубно Рівненської області, де зловмисник здійснив не менше 6 пострілів в різні частини тіла потерпілих. Обоє від одержаних вогнепальних поранень померли: 43-річна жінка – на місці події, 55-річний батько – згодом у лікарні.

Судом щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту та за клопотанням прокуратури Рівненської області відсторонено від займаної посади.

У зв’язку з тим, що санкція інкримінованої статті КК передбачає покарання у виді позбавлення волі довічно, процесуальним прокурором роз’яснено обвинуваченому право на розгляд обвинувального акту стосовно нього судом присяжних.

Обвинувальний акт скеровано до Дубенського міськрайонного суду Рівненської області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області