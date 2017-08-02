На Полтавщині згорів приватний будинок, на згарищі знайшли тіло людини

На Полтавщині згорів приватний будинок, на згарищі знайшли тіло людини

21:30 02.08.2017
На Полтавщині згорів приватний будинок, на згарищі знайшли тіло людини

О 16:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у житловому будинку на вул. Лісова, що в с. Мала Рублівка Котелевського району.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1990 р.н., яке направлено до Зіньківського відділення бюро судово-медичної експертизи. Пожежу було локалізовано о 17:16, а о 19:00 – ліквідовано.

Вогнем пошкоджено шиферну покрівлю та дерев’яне перекриття на площі 60 кв. м. Рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташовану господарчу будівлю.

До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 4-го Державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки, також залучалися 2 чоловіки місцевої пожежної охорони ПСП «Ковпаківець» та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

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