У Києві патрульні затримали зухвальця, який пограбував жінку з немовлям

У Києві патрульні затримали зухвальця, який пограбував жінку з немовлям

18:30 02.08.2017
У Києві патрульні затримали зухвальця, який пограбував жінку з немовлям

У Києві невідомий напав на жінку з немовлям і відібрав 227 гривень: патрульні Києва затримали ймовірного грабіжника.

"Я годувала дитину в припаркованому авто, коли невідомий підбіг до нас і забрав усі гроші, що були — 227 гривень", — поскаржилась спецлінії 102 жінка. Потерпіла описала зовнішність злочинця й додала: це сталось на Великій Кільцевій дорозі.

Ймовірного нападника патрульні поліцейські затримали неподалік, на перехресті Мінського проспекту й Великої Кільцевої дороги.

19-річного чоловіка доставили до Подільського відділку поліції. Там його побачила заявниця й підтвердила: гроші в неї відібрав саме цей громадянин.

Тепер слідчі доведуть чи спростують провину цього чоловіка.

За матеріалами Патрульної поліції України

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