На Львівщині під час гасіння стерні у полі виявили обгоріле тіло людини

Правоохоронці встановили особу загиблого чоловіка. Наразі з’ясовуються обставини його смерті.

У Жовківське відділення поліції о 16:11 надійшло повідомлення від рятувальників про те, що під час гасіння сухої стерні у полі вони виявили обгоріле тіло людини.

Як встановили правоохоронці, загиблим є 65-річний місцевий мешканець. Тіло пенсіонера скероване на експертизу. Наразі встановлюються обставини події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За матеріалами ВКГУНП у Львівській області