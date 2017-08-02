На Львівщині під час гасіння стерні у полі виявили обгоріле тіло людини

На Львівщині під час гасіння стерні у полі виявили обгоріле тіло людини

18:00 02.08.2017
На Львівщині під час гасіння стерні у полі виявили обгоріле тіло людини

Правоохоронці встановили особу загиблого чоловіка. Наразі з’ясовуються обставини його смерті.

У Жовківське відділення поліції о 16:11 надійшло повідомлення від рятувальників про те, що під час гасіння сухої стерні у полі вони виявили обгоріле тіло людини.

Як встановили правоохоронці, загиблим є 65-річний місцевий мешканець. Тіло пенсіонера скероване на експертизу. Наразі встановлюються обставини події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За матеріалами ВКГУНП у Львівській області

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