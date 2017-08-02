Під час ДТП у Львові травмувався один із водіїв

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 02 серпня, о 01:45 на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у Львові.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Фольксваген» під керуванням 36-річного жителя Івано-Франківської області та автомобіля «Ауді», за кермом якого перебував 29-річний львів’янин.

Внаслідок автопригоди водія «Ауді» з тілесними ушкодженнями госпіталізовано в одну з лікарень міста.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області