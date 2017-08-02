Під час ДТП у Львові травмувався один із водіїв

Під час ДТП у Львові травмувався один із водіїв

13:00 02.08.2017
Під час ДТП у Львові травмувався один із водіїв

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 02 серпня, о 01:45 на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у Львові.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Фольксваген» під керуванням 36-річного жителя Івано-Франківської області та автомобіля «Ауді», за кермом якого перебував 29-річний львів’янин.

Внаслідок автопригоди водія «Ауді» з тілесними ушкодженнями госпіталізовано в одну з лікарень міста.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.