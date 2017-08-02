На Рівненщині жінка спустошила банківську картку подруги

Із заявою про зникнення кредитної картки та зняття з неї п’яти тисяч гривень до Чортківських поліцейських звернулася жителька району. Жінка повідомила, що картку зберігала вдома і загубити її не могла.

Злодійку правоохоронці оперативно розшукали. Нею виявилася знайома потерпілої, з якою жінка почасти випивала. Зі слів крадійки, кредитку вона витягнула з кишені потерпілої, поки та спала після чергового застілля. На картці власниця необачно записала пін-код до неї, яким товаришка і скористалася, аби зняти кошти.

Щодо 43-річної любительки легких грошей відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області