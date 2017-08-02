На Львівщині юнак разом з однокласниками врятував потопаючого

У Перемишлянському районі юнак разом із однокласниками врятували потопаючого.

Потерпілий був доставлений в реанімаційне відділення лікарні. Зараз його життю вже нічого не загрожує.

У Перемишлянське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 18-річний хлопець пішов купатися в озері у селі Липівці та потонув.

Правоохоронці встановили, що очевидцем події став місцевий мешканець, ровесник потерпілого, який разом із однокласниками відпочивав біля водойми. Молоді люди витягнули юнака на берег, надали першу допомогу та викликали «швидку».

Медики доставили потерпілого в реанімаційне відділення лікарні. Наразі жодних загроз його життю немає.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області