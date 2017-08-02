На Кіровоградщині знайдену на дорозі "жертву" ДТП насправді вбили

Місцеві жителі, виявивши закривавлене тіло на дорозі поряд із транспортним засобом (мотоциклом), повідомили поліцейських про те, що односельчанин, очевидно, загинув, адже не впорався з кермуванням.

Оперативно зорієнтувавшись в ситуації, правоохоронці за годину з’ясували справжні обставини пригоди та затримали підозрюваного у скоєнні умисного вбивства місцевого жителя.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками надійшло до Устинівського відділення поліції близько другої години ночі. На місце пригоди негайно прибула слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 39-річний місцевий житель. Під час огляду трупа, досвідчений слідчий виявив на ньому тілесні ушкодження, які здалися йому не характерними до тих, що могли бути отримані внаслідок падіння.

Відтак, до роботи негайно взялися працівники карного розшуку. «Незважаючи на пізній час доби, оперативникам вдалося з’ясувати, що напередодні у чоловіка стався конфлікт з 24-річним мешканцем села», – розповідає начальник Устинівського відділення поліції Євген Котєльніков. -

Як з’ясувалося, нетверезий зловмисник близько першої години ночі зустрів потерпілого на дорозі, посварився і потім виламав з сусідньої огорожі дерев’яну палицю та кілька разів вдарив нею опонента по голові. Після того, як дістався до своєї домівки, не спромігся навіть зняти з себе закривавлений одяг та помити руки. Поліцейські виявили та затримали підозрюваного за місцем проживання».

По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області