У Новограді-Волинському пенсіонер потрапив під колеса мопеду

У Новограді-Волинському пенсіонер потрапив під колеса мопеду

16:20 02.08.2017
У Новограді-Волинському пенсіонер потрапив під колеса мопеду

Дорожньо-транспортна пригода сталась на одній з вулиць районного центру.

За попередньою інформацією, водій мопеда «НONDA DIO», 35-річний житель району, здійснив наїзд на пішохода, 67-річного жителя с. Романівки, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до місцевої лікарні.

Нині  за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває з’ясування причин та обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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