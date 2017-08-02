На Волині суд обрав запобіжний захід фальшивомонетникам-гастролерам

Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про незаконне перевезення, зберігання з метою збуту та збут підроблених грошей, вчинені за попередньою змовою двома мешканцями міста Новомосковськ Дніпропетровської області.

35-річний раніше судимий чоловік та його 36-річний напарник тричі розплачувалися підробленими 500-гривневими банкнотами за пальне на автозаправних станціях у Любомлі та селах Старовойтове і Римачі Любомльського району.

Зловмисників затримано.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, та обрано щодо них запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

Окрім того, накладено арешт на автомобіль, яким чоловіки приїхали на Волинь, та на вилучені у них підроблені гроші – 12500 грн.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області