На Хмельниччині за викрадення мопедів засуджено групу неповнолітніх

Державними обвинувачами Нетішинського відділу Шепетівської місцевої прокуратури у суді доведено вину чотирьох неповнолітніх, які упродовж березня-серпня 2015 року спільно та систематично вчиняли злочини на території міста Нетішин.

За цей період члени злочинної групи незаконно заволоділи 7 мопедами та мотоциклом, викрали велосипед та, навіть, слабоалкогольні напої із закритого холодильника, розташованого біля торговельного кіоску.

На вказаних транспортних засобах зловмисники катались по місту, а потім використовували їх на власний розсуд.

Викрадене, яким управляти правопорушникам не вдалось, вони залишали посеред вулиці або, з метою приховування слідів злочину, топили у місцевих водоймах.

Як повідомив начальник відділу місцевої прокуратури Володимир Гончарук, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортними засобами) трьох неповнолітніх членів групи засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі, від відбування якого їх звільнено з іспитовим строком.

Ще до одного малолітнього члена групи, який прийняв участь у вчиненні лише одного злочину, застосовано примусові заходи виховного характеру у виді застереження та передачі під нагляд матері.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області