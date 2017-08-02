У Києві судитимуть іноземця, який "замінував" залізничний вокзал

У Києві судитимуть іноземця, який "замінував" залізничний вокзал

20:30 02.08.2017
У Києві судитимуть іноземця, який "замінував" залізничний вокзал
Київською місцевою прокуратурою №9 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного громадянина Республіки Молдова, який «замінував» столичний Центральний залізничний вокзал.
 
Так, на початку липня цього року до чергової частини відділу поліції на ст. Київ-Пасажирський надійшло повідомлення про те, що Центральний залізничний вокзал Києва заміновано.
 
На місце події виїжджали працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, проте жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не було виявлено.
 
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).
 
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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