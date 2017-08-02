На Закарпатті прикордонники затримали нелегалів з Індії разом із переправником

На Закарпатті в рамках проведення спільної спеціальної операції «Кордон-2017», за процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області, в рамках кримінального провадження за ст.332 КК України спільною міжвідомчою групою у складі співробітників Держприкордонслужби, СБУ та Національної поліції припинено спробу незаконного переправлення через кордон групи нелегальних мігрантів з Індії.

У ході перевірки наявної оперативної інформації, неподалік від річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією, правоохоронці затримали шість громадян Індії та одного громадянина України. Українець ймовірно допомагав іноземцям незаконно перетнути кордон, а місцем для порушення обрав ділянку українсько-румунського кордону в Тячівському районі.

З метою проведення фільтраційних заходів та складання адміністративних документів, нашого співвітчизника та іноземців було доставлено до прикордонного підрозділу.

В даний час правову оцінку діям мандрівників та їх ймовірного переправника визначатиме суд.

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України