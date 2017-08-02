Місцевого шахрая оперативно затримали патрульні закарпатського міста Тячів

Правоохоронці карного розшуку Тячівського відділу поліції встановили особу шахрая, який у туриста зі Львова виманив смартфон, вартістю близько 5 тисяч гривень.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

До відділу поліції із заявою про зникнення мобільного телефону звернувся 24-річний мешканець Львова. Хлопець повідомив, що після відпочинку у нічному клубі, місцевий мешканець звернувся з проханням передзвонити з його мобільного. Проте за кілька хвилин після розмови чоловік зник і смартфон не повернув.

Поліцейські розшукали підозрюваного у шахрайстві. Ним виявися мешканець смт. Солотвино Тячівського району. 20-річний юнак раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області