Місцевого шахрая оперативно затримали патрульні закарпатського міста Тячів

Місцевого шахрая оперативно затримали патрульні закарпатського міста Тячів

21:00 02.08.2017
Місцевого шахрая оперативно затримали патрульні закарпатського міста Тячів

Правоохоронці карного розшуку Тячівського  відділу поліції встановили особу шахрая, який у туриста зі Львова виманив смартфон, вартістю близько 5 тисяч гривень.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

До відділу поліції із заявою про зникнення мобільного телефону звернувся 24-річний мешканець Львова. Хлопець повідомив, що після відпочинку у нічному клубі, місцевий мешканець звернувся з проханням передзвонити з  його мобільного. Проте за кілька хвилин після розмови чоловік зник і смартфон не повернув.

Поліцейські розшукали підозрюваного у шахрайстві. Ним виявися мешканець смт. Солотвино Тячівського району. 20-річний юнак раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області  

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