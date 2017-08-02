У Львові водій легковика збив одразу двох пішоходів
У Львові водій легковика збив одразу двох пішоходів
Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Володимира Великого у Львові.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ», 53-річний львів’янин, скоїв наїзд на двох пішоходів, мешканців Львова, віком 52 та 22 роки.
Внаслідок наїзду чоловіків із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозами: «забійна рана тім’яної ділянки, забій м’яких тканин обличчя, голови, забій передньої черевної стінки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області