У Львові водій легковика збив одразу двох пішоходів

У Львові водій легковика збив одразу двох пішоходів

14:20 02.08.2017
У Львові водій легковика збив одразу двох пішоходів

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Володимира Великого у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ», 53-річний львів’янин, скоїв наїзд на двох пішоходів, мешканців Львова, віком 52 та 22 роки.

Внаслідок наїзду чоловіків із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозами: «забійна рана тім’яної ділянки, забій м’яких тканин обличчя, голови, забій передньої черевної стінки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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