Під час ДТП на Житомирщині постраждав неповнолітній мотоцикліст

Під час ДТП на Житомирщині постраждав неповнолітній мотоцикліст

15:00 02.08.2017
Під час ДТП на Житомирщині постраждав неповнолітній мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 11:10 по вул. Герцена у м. Олевську.

На місці події працювала сліпо-оперативна група поліції.

За попередніми даними, водій мотоцикла «НONDA», 17-річний житель с. Тепениці, при маневрі обгону на перехресті здійснив зіткнення з автомобілем «Renault Dokker», під керуванням 42-річного олевчанина та який рухався у попутному напрямку та здійснював поворот.

У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, струсу головного мозку та переломів і був госпіталізований до реанімаційного відділення Олевської ЦРЛ.

Нині триває з’ясування причин та обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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