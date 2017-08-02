На Вінниччині завдяки зусиллям пожежних врятовані дві ... корови

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м.Калинівка на території колишнього асфальтного заводу до асфальтного відстійника потрапило дві корови.

По прибуттю рятувальників районного підрозділу з’ясувалося, що в асфальтній масі знаходяться дві тварини, які втративши сили, не можуть самостійно вибратися.

Спільно з місцевим населенням (у кількості 15 чол.) за допомогою рятувальних мотузок бійці ДСНС вивільнили тварин та витягли їх на поверхню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницкій області