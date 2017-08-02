На Київщині під час ДТП жахливо загинув водій іномарки

На Київщині під час ДТП жахливо загинув водій іномарки

15:20 02.08.2017
На Київщині під час ДТП жахливо загинув водій іномарки

02 серпня до оперативно-диспетчерської служби 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Переяслав-Хмельницький надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на автошляху між селом Лецьки та селом Пологи Чобітки.

По прибуттю на місце події було виявлено труп чоловіка 1972 року народження, який перебував за кермом автомобіля ДАЧІЯ «ЛОГАН».

Рятувальниками було деблоковано загиблого та витягнуто автомобіль із кювету.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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