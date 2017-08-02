На Львівщині рятувальники спустили чоловіка з 25 метрової висоти

На Львівщині рятувальники спустили чоловіка з 25 метрової висоти

23:00 02.08.2017
На Львівщині рятувальники спустили чоловіка з 25 метрової висоти

О 21:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Броди по вул. Храпая, б/н чоловік 1990 року народження знаходиться на військовій вишці, на висоті 25 м. і не може самостійно спуститися.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою рятувального пояса та мотузки по внутрішній драбині було спущено громадянина до підніжжя вишки та передано працівникам поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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