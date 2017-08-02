У Миколаєві під час пожежі, причина якої ще невідома, загинула людина

У Миколаєві під час пожежі, причина якої ще невідома, загинула людина

15:40 02.08.2017
У Миколаєві під час пожежі, причина якої ще невідома, загинула людина

02 серпня о 03:33  на пункт зв’язку 1 Державної пожежно-рятувальної частини Центрального району м. Миколаєва надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди по вул. Алеко Константинова мікрорайону Тернівка.

Телефонувала власниця приватного домоволодіння-пенсіонерка.

По прибуттю на місце події з’ясувалось, що господарчу будівлю, яка спалахнула, винаймав чоловік, 1964 р.н. При ліквідації пожежі у будівлі рятувальники  виявили тіло загиблого.

О 03:42 вогнеборці локалізували пожежу, о 03:50 ліквідували на площі 10 кв.м, не допустивши перекидання вогню на розташований поруч житловий будинок.

До гасіння залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу  від Служби порятунку. Додатково залучались представники поліції та швидка медична допомога.

Причина пожежі наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.