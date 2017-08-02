У Миколаєві під час пожежі, причина якої ще невідома, загинула людина
У Миколаєві під час пожежі, причина якої ще невідома, загинула людина
02 серпня о 03:33 на пункт зв’язку 1 Державної пожежно-рятувальної частини Центрального району м. Миколаєва надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди по вул. Алеко Константинова мікрорайону Тернівка.
Телефонувала власниця приватного домоволодіння-пенсіонерка.
По прибуттю на місце події з’ясувалось, що господарчу будівлю, яка спалахнула, винаймав чоловік, 1964 р.н. При ліквідації пожежі у будівлі рятувальники виявили тіло загиблого.
О 03:42 вогнеборці локалізували пожежу, о 03:50 ліквідували на площі 10 кв.м, не допустивши перекидання вогню на розташований поруч житловий будинок.
До гасіння залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу від Служби порятунку. Додатково залучались представники поліції та швидка медична допомога.
Причина пожежі наразі встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області