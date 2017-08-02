На Хмельниччині перекинувся легковик, поранених діставали рятувальники

02 серпня о 02:15 на пункт зв’язку Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на автодорозі Ізяслав – Кам’янка при в’їзді в м. Ізяслав сталася дорожньо-транспортна пригода. Громадянин Вірменії під час руху на автомобілі «Toyota Camry» не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет з його подальшим перекиданням.

Негайно за викликом було направлене чергове відділення 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області.

По прибуттю на місце події вогнеборці вжили заходів щодо попередження загоряння автомобіля, від’єднавши акумуляторну батарею. За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту, рятувальниками відчинили двері понівеченого авто і дістали 3-х потерпілих, яких передали медикам «швидкої».

Внаслідок ДТП два пасажири та водій автомобіля отримали травми різного ступеня важкості.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області