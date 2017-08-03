У зоні ЧАЕС поліція виявила двох сталкерів з Білорусі

Сталкерів виявили працівники поліції зони ЧАЕС спільно з прикордонниками під час патрулювання на території відселеного села Весняне.

Двоє громадян Республіки Білорусь, 25 та 30-річний та жителі Мінської області, приїхали до України через пункт пропуску Виступовичі два дні тому. Пішки потрапили до зони відчуження з метою екстремального туризму.

Відносно іноземців складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київщини для прийняття рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

