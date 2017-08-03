У Київській області СБУ викрила одного з прокурорів на хабарі

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі посадовця прокуратури Київської області.

Правоохоронці задокументували, що прокурор через посередника вимагав сто тридцять тисяч гривень з мешканця Київщини, чий родич обвинувачений у кримінальному провадженні. За цю суму зловмисник обіцяв сприяти у винесенні рішення суду, яким передбачене умовне засудження чоловіка.

Співробітники спецслужби затримали посередника у одному з райцентрів області під час отримання частини хабара у розмірі сто чотири тисячі гривень. Одночасно у столиці був затриманий прокурор.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ