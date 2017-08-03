Прокуратура Кіровоградщини домоглась реального покарання винуватця ДТП

Апеляційний суд Кіровоградської області підтримав позицію прокуратури області, визнав винним 27-річного водія у вчиненні порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України) та призначив йому справедливе покарання.

За словами начальника відділу прокуратури області Олександра Маленка, особу, з вини якої сталася дорожньо-транспортна пригода, де потерпілому завдано тяжкі тілесні ушкодження, засуджено до 3-х років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 2 роки.

«У жовтні 2016 року мешканець смт. Компаніївка, перед початком керування автомобілем, у порушення Правил дорожнього руху України, вжив алкогольні напої та перебував у стані алкогольного сп’яніння.На 92 км. автодороги Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв не вжив заходів до зниження швидкості та допустив зіткнення із автомобілем КАМАЗ 5320. В результаті пасажир авто отримала тяжкі тілесні ушкодження», - розповідає прокурор. Судом першої інстанції вказану особу визнано винною у скоєнні зазначеного злочину та засуджено до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавлення права керування транспортними засобами.

«Прокуратура області не погодившись із зазначеним рішенням суду через невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, оскаржила його у суді апеляційної інстанції»,- повідомив Олександр Маленко. Наразі апеляційним судом скаргу прокуратури області задоволено, а злочинцю призначено справедливе покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області