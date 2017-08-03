У Харкові пожежні в останню мить врятували життя людини

У Харкові пожежні в останню мить врятували життя людини

01:00 03.08.2017
У Харкові пожежні в останню мить врятували життя людини

О 22:13 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на другому поверсі житлової п’ятиповерхівки по вул. Зубенка, 8 Московського району міста Харкова.

Вогнеборці з 18-ї та 5-ї пожежно-рятувальних частин миттєво прибули за вказаною адресою та вже о 22:30 локалізували пожежу, попередивши подальше розповсюдження вогню. Площа пожежі була обмежена 2 кв.м. Горіла софа та домашні речі.

Під час обстеження квартири рятувальники відшукали чоловіка, 1980 року народження, якого негайно було винесено з небезпечної зони та передано бригаді швидкої медичної допомоги. Наразі постраждалий з отруєнням чадним газом перебуває у лікарні м. Харкова.

На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу. Пожежу було ліквідовано о 22:43.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

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