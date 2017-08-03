У Запоріжжі вуличний конфлікт перетворився на різанину

У Запоріжжі близько 6-ої годині ранку на бульварі Шевченка до патрульного екіпажу звернувся 41-річний чоловік та пояснив, що невідомий завдав йому ножове поранення в область обличчя п'ять хвилин тому.

За словами потерпілого, тілесні ушкодження йому наніс малознайомий, з яким в нього виник конфлікт через свято, яке відзначали військові.

Також, чоловік повідомив, що у невідомого був ніж. Патрульні з'ясували прикмети нападника та миттєво передали орієнтування іншим екіпажам поліції.

Під час відпрацювання бульвару охоронці порядку виявили чоловіка, опис якого збігався з орієнтуванням.

У підозрюваного на правій руці були помітні плями крові, поруч на землі лежав ніж. Постраждалому патрульні викликали швидку допомогу, його шпиталізували до міської лікарні.

Для з'ясування всіх обставин події громадянина затримали на місце викликали слідчих Вознесенівського відділку поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області