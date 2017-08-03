На Львівщині чоловіка затримали за озброєний напад на пункт обміну валют

У Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на один із пунктів обміну валют у райцентрі.

За словами 25-річного касира пункту, невідомий чоловік у сонцезахисних окулярах, погрожуючи пістолетом, заволодів грошовими коштами на загальну суму 27 000 гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – жителя Сколівського району. За рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

Наталія Постойко, Дрогобицький відділ поліції