На Житомирщині під час вибуху в лісі людині відірвало руку

За інформацією медиків, у місцевого жителя діагностовано травматичну ампутацію руки та множинні опіки, що спричинені унаслідок вибуху в лісовому масиві. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського районного відділення поліції та поліцейські-вибухотехніки.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення про травмування чоловіка у лісовому масиві поблизу смт. Озерного, що сталось, ймовірно, унаслідок вибуху невідомого предмета.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.



За попередньою інформацією, між селами Озерним та Пряжевом у лісовому масиві двоє жителів Житомирського району, батько та син віком 50 та 27 років, займалися пошуками металобрухту. Під час спроби викопати невідомий металевий предмет стався вибух. Унаслідок цього молодший з чоловіків отримав травми у вигляді ампутації кисті руки та опіків тіла. Його було госпіталізовано до медичного закладу.

Нині триває встановлення всіх обставин події та ідентифікації предмета вибуху.

Попередня правова кваліфікація події – ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області