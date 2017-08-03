У Слов’янську 7-річну дівчинку покусав величезний собака

Дитину покусала сусідська собака, коли вона разом зі своєю подружкою прийшла до неї додому.

Дівчинка з чисельними травмами доставлена в травматологічне відділення міської лікарні.

Зараз життю маленької нічого не загрожує.

В поліцію надійшло повідомлення від лікарів травматологічного відділення міської лікарні. Медики повідомили, що ними обслугована дитина з чисельними тілесними ушкодженнями.

У дівчинки діагностована укушена рана губи, травматична екстрадиція двох зубів, укуси колінного суглоба .



Попередньо встановлено, що дівчинка разом з подружкою, яка живе в сусідньому будинку, прийшла до неї додому. Поки остання зайшла в дім вівчарка вискочила в двір і накинулася на дитину.



Крики доньки почула мати. Коли жінка вибігла на вулицю вона побачила закривавлену дитину. Дівчинка перебувала в шоковому стані. Перехожі громадяни негайно викликали швидку допомогу.



Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події.



Після проведення всіх необхідних слідчих дій, буде дана правова оцінка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

