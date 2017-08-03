У Слов’янську 7-річну дівчинку покусав величезний собака
У Слов’янську 7-річну дівчинку покусав величезний собака
Дитину покусала сусідська собака, коли вона разом зі своєю подружкою прийшла до неї додому.
Дівчинка з чисельними травмами доставлена в травматологічне відділення міської лікарні.
Зараз життю маленької нічого не загрожує.
В поліцію надійшло повідомлення від лікарів травматологічного відділення міської лікарні. Медики повідомили, що ними обслугована дитина з чисельними тілесними ушкодженнями.
У дівчинки діагностована укушена рана губи, травматична екстрадиція двох зубів, укуси колінного суглоба .
Попередньо встановлено, що дівчинка разом з подружкою, яка живе в сусідньому будинку, прийшла до неї додому. Поки остання зайшла в дім вівчарка вискочила в двір і накинулася на дитину.
Крики доньки почула мати. Коли жінка вибігла на вулицю вона побачила закривавлену дитину. Дівчинка перебувала в шоковому стані. Перехожі громадяни негайно викликали швидку допомогу.
Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події.
Після проведення всіх необхідних слідчих дій, буде дана правова оцінка.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області