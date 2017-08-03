На Черкащині 43-річного чоловіка знайшли у калюжі крові

До чергової частини Корсунь-Шевченківського відділення поліції зателефонував 37-річний місцевий житель і розповів, що йому на мобільний телефон 43-річний брат надіслав повідомлення, в якому він написав про своє поранення.

За місцем проживання потерпілого виїхала слідчо-оперативна група. Чоловіка було знайдено на кухні. Він лежав на підлозі в калюжі крові і з його спини щось виглядало. Чоловіка негайно доставили до лікарні, де з’ясувалось, що у нього в спині застряг осколок від розбитої чашки. За словами потерпілого стало відомо, що декілька годин тому у нього в гостях був товариш. Вони розпивали алкогольні напої. Із-за великої кількість вжитого алкоголю, він не може згадати всі обставини події, лише додав, що з гостем був конфлікт. Ним виявився раніше судимий за вбивство 37-річний житель Корсуня.

Підозрювану особу відвідали за місцем проживання та запросили до поліції. Він не став заперечувати своєї вини та зізнався, що під час суперечки хотів вдарити потерпілого, штовхнув його, і він впав на розбиту чашку, втративши свідомість. Після події "переможець" спокійно пішов додому.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області