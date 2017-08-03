На Кіровоградщині 43-річного чоловіка підозрюють у вбивстві

Обставини пригоди, за яких постраждав житель міста Олександрії, з’ясовують слідчі.

Подія сталася кілька тижнів тому. До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення з одного із лікувальних закладів про доставлення чоловіка з численними важкими травмами голови.

«Поліцейські встановили, що напередодні потерпілий вживав спиртні напої зі своїм знайомим. Між чоловіками раптово виникла сварка, яка закінчилася бійкою. «Товариш» почав наносити удари руками та ногами по голові своєму 41-річному опоненту. Після цього вони розійшлися. Вдома травмованому олександрійцю стало зле і він втратив свідомість. Каретою швидкої допомоги його було доставлено до лікувального закладу, де за кілька днів він помер, не приходячи до тями, - розповів т.в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Віктор Глущенко.- В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили обставини пригоди, особу підозрюваного та його місцезнаходження. Ним виявився 43-річний місцевий житель»

На даний час розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України, триває. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За ці дії Законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області