Одеська поліція з’ясовує обставини стрілянини в одній з квартир

Одеська поліція з’ясовує обставини стрілянини в одній з квартир

10:33 03.08.2017
Одеська поліція з’ясовує обставини стрілянини в одній з квартир

До одеських поліцейських надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир багатоповерхового будинку міста чутні постріли. Отримавши її, вони одразу ж почали перевірку. На місце події була негайно направлена слідчо-оперативна група поліції.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили особу заявника, ним виявився місцевий мешканець, який пояснив, що в той час, коли він знаходився у власній квартирі, невстановлена особа, шляхом пошкодження замку вхідних дверей, проникла до квартири. Господар, почувши, що в квартиру проник невідомий,  дістав із сейфу та привів у готовність належний йому зареєстрований пристрій для відстрілу гумових куль.

З метою захисту господар зробив кілька попереджувальних пострілів у повітря, після чого зловмисник,  злякавшись, втік у невстановленому напрямку.

Під час огляду місця події поліцейськими було вилучено речові докази, які зловмисник залишив після себе. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання злочинця.

Відомості за даним фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією – ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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