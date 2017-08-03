На Одещині чоловік вдарив поліцейського садовою сапою

Зловмисника було доставлено до Миколаївського відділення поліції для встановлення обставин події, а 34-річного постраждалого поліцейського - до лікарні для надання медичної допомоги.

Днями, о 21:00, до Миколаївського відділення Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення 28-річної жительки с. Стрюкове про те, що до неї додому прийшов її батько та між ними виникла сварка, в ході якої 62-річний чоловік декілька разів вдарив дочку рукою по обличчю. На місце події оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу поліції.

Встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його протиправні дії були припинені та з ним було проведено профілактичну роботу.

Проте коли правоохоронці виходили з будинку, чоловік раптово вискочив з-за гаражу та вдарив садовою сапою працівника поліції, спричинивши йому тілесні ушкодження у вигляді різаної рани лівого предпліччя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Згідно санкцій цієї статті передбачене покарання аж до позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області