На Донеччині поліцейські привезли до лікарні немовля, яке майже не доглядали

31-річна мати народила сина майже місяці тому в полі. Під час вагітності жінка не найшла часу стати на облік до лікаря, а протягом перших днів його життя - оформити свідоцтво про народження. Наразі дитина перебуває в лікарні, а долю родини вирішують відповідні служби.

До працівників поліції надійшло повідомлення від небайдужих мешканців одного з мікрорайонів міста про те, що в одній з родин батьки не дбають про дитину.

Правоохоронці ювенальної превенції разом зі службою у справах дітей миттєво виїхали за вказаною адресою. Але двері в будинку ніхто не відчинив. Поспілкувавшись з сусідами, поліцейські з’ясували, що батьки пасуть худобу та можуть знаходитися в полі.

Пошуки батьків зайняли певний час. Батька разом з немовлям поліцейські знайшли близько опівдня на самому пригріві. Те, що дитина могла отримати тепловий удар при майже 40 градусній жарі, батька не турбувало зовсім. Він більше переймався станом довіреного йому крупного рогатого скота. А ось матері поряд з дитиною не було зовсім.

Дитина була не доглянута, з першого погляду було зрозуміло, що нею ніхто не піклується. На питання де мати дитини, чоловік відповів: «А хто її знає? Мабуть десь п’є». Також чоловік не зміг відповісти як давно годували дитину і чим.

Треба зазначити, що горе-мати в минулому вже була позбавлена батьківських прав на старшу дитину, якої ще не виповнилося і п’яти років. З появою молодшого Богдана відношення до рідних дітей жінка не змінила та продовжує вести аморальний спосіб життя.

Вдома у цієї господині - повна антисанітарія. Правоохоронці не знайшли в будинку навіть відповідних дитячих речей та предметів гігієни. Підлога та предмети меблів вже довгий час не прибиралися.

На підставі акту обстеження матеріально - побутових умов проживання даної родини було прийнято рішення про поміщення дитини до дитячої лікарні. Подальшою долею родини займаються відповідні служби.

Наразі правоохоронці тримають на контролі вказану родину та допомагають батькам отримати необхідні документи для того, щоб оформити дитину належним чином.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області