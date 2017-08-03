У Києві під час конфлікту через дівчину підлітка кілька разів вдарили ножем

Чоловіка, що може бути причетним до поранення неповнолітнього ножем, затримали патрульні Києва.

"Тут поранений чоловік весь у крові, терміново приїжджайте", — така інформація надійшла спецлінії 102 від очевидців. За декілька хвилин екіпаж патрульних прибув за вказаною адресою — на вулицю Дегтярівську. Там охоронці порядку виявили хлопця 16-ти років, у якого було декілька ножових поранень на нозі. Насамперед, патрульні надали йому першу долікарську допомогу. Згодом швидка допомога шпиталізувала підлітка до лікарні.

У потерпілого поліцейські дізналися опис нападника та адресу, за якою він може перебувати. Патрульні негайно попрямували туди, однак дорогою побачили чоловіка, схожого за орієнтуванням. На його одязі були помітні плями, ймовірно, від крові. Інспектори громадянина затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Зі слів 21-річного затриманого, конфлікт з потерпілим у нього виник через дівчину, яка була очевидцем цього інциденту.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Києва