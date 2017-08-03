У Краматорську жінка за кермом збила трьох дівчат на переході

Три дівчини переходили дорогу по пішохідному переходу, коли на них наїхав автомобіль «Шкода». Дві дівчини відскочили від авто, третя – травмована. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Близько 11 години у Краматорську 30-річна водій автомобілю «Шкода» з невідомих причин скоїла наїзд на трьох дівчин, які переходили дорогу по пішохідному переходу. У зв’язку з тим, що автівка рухалась з невеликою швидкістю, дві дівчини встигли відштовхнутись від авто та відскочити у бік, третя дівчина впала та попала під переднє колесо автомобілю. Свідки пригоди підняли автомобіль та визволили дівчину. Постраждала направлена до медичного закладу.



Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

