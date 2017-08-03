У Краматорську жінка за кермом збила трьох дівчат на переході

У Краматорську жінка за кермом збила трьох дівчат на переході

11:41 03.08.2017
У Краматорську жінка за кермом збила трьох дівчат на переході

Три дівчини переходили дорогу по пішохідному переходу, коли на них наїхав автомобіль «Шкода». Дві дівчини відскочили від авто, третя – травмована. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Близько 11 години у Краматорську 30-річна водій автомобілю «Шкода» з невідомих причин скоїла наїзд на трьох дівчин, які переходили дорогу по пішохідному переходу. У зв’язку з тим, що автівка рухалась з невеликою швидкістю, дві дівчини встигли відштовхнутись від авто та відскочити у бік, третя дівчина впала та попала під переднє колесо автомобілю. Свідки пригоди підняли автомобіль та визволили дівчину. Постраждала направлена до медичного закладу.

Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.