У Кривому Розі засуджено педофіла, який систематично ґвалтував власних доньок

Вироком Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу 40-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.153 та ч.3,4 ст.152 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої; зґвалтування).

Так, протягом 2009-2014 років вказаний чоловік, діючи всупереч загальнолюдським нормам моралі, неодноразово вчиняв розпусні дії та ґвалтував двох малолітніх доньок (1995 та 1997 року народження) своєї співмешканки, які перебували під його повним психологічним впливом через страх застосування фізичної сили.

Зазвичай під дією алкоголю вітчим бив дітей та примушував вступати з ним у статеві зносини природним та неприродним способом. Не знаходячи підтримки рідної матері, дівчата часто тікали з дому та про насильство у сім’ї розповіли лише працівникам навчальних закладів та правоохоронним органам.

Під час судового розгляду Криворізькою місцевою прокуратуро №1 вину чоловіка повністю доведено – суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області