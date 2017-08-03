Прокуратура Львівщини довела провину водія, який скоїв смертельну ДТП

Нагадаємо, що аварія трапилась 04 грудня минулого року у с. Розвадів Миколаївського району Львівської області. Через неуважність, 49-річний мешканець Мостиського району, поблизу зупинки громадського транспорту, здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу на «зебрі», внаслідок чого вона померла на місці.

Правоохоронці, що виїхали на місце події, не виявили незадовільних дорожніх умов, що могли стати причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Встановлено, що водій міг зменшити швидкість та уникнути кривавої ДТП.

24 травня цього року Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок – 3 роки позбавлення волі, один рік позбавлення права керувати транспортними засобами, та на підставі ст. 75 КК України, звільнив чоловіка від відбування основного покарання та встановив умовний термін – 2 роки.

Проте, прокуратура Львівської області не погодилась із вказаним вироком та подала апеляційну скаргу, яку Апеляційний суд Львівщини задовольнив повністю.

Чоловіка, що спричинив смертельну ДТП, визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами один рік.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області