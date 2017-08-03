На Львівщині під час ДТП зіткнулись велосипедист та мотоцикліст

У Жовківському районі внаслідок зіткнення з мотоциклом велосипедист потрапив у реанімацію.

У 51-річного жителя району медики попередньо діагностували «відкриту черепно-мозкову травму».

Дорожньо-транспортна пригода сталась непередодні, о 22.45, на вулиці Пушкіна в селищі Магерів, Жовківського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Іж», 24-річний мешканець одного з сіл Жовківського району, не впорався з керуваннням та здійснив зіткнення з велосипедистом, 51-річним жителем цього ж району.

Внаслідок автопригоди велосипедиста госпіталізовано в реанімаційне відділення з попереднім діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області