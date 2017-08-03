На Львівщині під час рубки лісу трагічно загинув чоловік

У Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Межиброди стався нещасний випадок.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час вибіркової рубки на вальщика лісу, 50-річного жителя райцентру, впало дерево, внаслідок чого чоловік помер на місці події.

Тіло загиблого скероване на експертизу. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Вчинення цього злочину карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області