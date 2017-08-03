На Львівщині під час рубки лісу трагічно загинув чоловік

На Львівщині під час рубки лісу трагічно загинув чоловік

18:30 03.08.2017
На Львівщині під час рубки лісу трагічно загинув чоловік

У Сколівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Межиброди стався нещасний випадок.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час вибіркової рубки на вальщика лісу, 50-річного жителя райцентру, впало дерево, внаслідок чого чоловік помер на місці події.

Тіло загиблого скероване на експертизу. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Вчинення цього злочину карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.