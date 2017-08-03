На Запоріжжі 15-річну дівчину кілька разів вдарили ножем

Поліцейські Чернігівського відділу поліції затримали чоловіка, який спричинив ножові поранення своїй 15-річній родичці. Відкрито кримінальне провадження.

03 серпня близько 01:30 в приватному будинку одного з сіл Чернігівського району чоловік мало не вбив 15-річну дівчину. Мати дитини викликала поліцію та швидку. Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні.

Правоохоронці встановили місцезнаходження лиходія та затримали його в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вночі 26-річний родич в стані алкогольного сп’яніння зайшов до будинку та розбудив його мешканців. Чоловік підійшов до 15-річної дівчини та раптово наніс їй удари ножем по тулубу. Після чого зник.

На даний час слідчі встановлюють всі обставини та мотиви скоєння злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області