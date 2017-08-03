На Львівщині під час ДТП мікроавтобус врізався у вантажівку, є поранені
На Львівщині під час ДТП мікроавтобус врізався у вантажівку, є поранені
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 16:25 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород поблизу села Ваньовичі, Самбірського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Спрінтер», 23-річний мешканець міста Дрогобич, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «КАМАЗ 6520» під керуванням 50-річного жителя Старосамбірського району.
Внаслідок автопригоди водія «Мерседесу» госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «відкритий перлом лівої руки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області