У Харкові чоловік втратив брата через те, що сам його й вбив

Напередодні, о 18:30, до Індустріального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі будинку на вулиці Роганській виявлено тіло 36-річного мешканця квартири з колото-різаною раною грудної клітки.Співробітниками Індустріального ВП спільно з працівниками Управління патрульної поліції у скоєнні злочину викритий 44-річний брат загиблого.

Встановлено, що родичі перебували в квартирі за місцем свого мешкання та вживали алкоголь. Під час раптово виниклої сварки, що сталась на побутовому ґрунті, старший брат кухонним ножем завдав один удар. Від травми чоловік помер.



Слідчим відділом Індустріального відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПКУ, утримується в ІТТ. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

