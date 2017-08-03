Поліція Харківщини встановлює обставини самогубства підлітка

Поліція Харківщини встановлює обставини самогубства підлітка

13:00 03.08.2017
Поліція Харківщини встановлює обставини самогубства підлітка

Правоохоронці Харківського району встановлюють обставини смерті 16-річного підлітка.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 3 серпня о 05:21.
Тіло свого рідного брата за місцем мешкання у Люботині виявила 34-річна сестра.

Вона відразу повідомила про трагедію до чергової частини Люботинського відділення поліції. Встановлено, що хлопець повісився на мотузці, прив’язаній до металевої драбини.

На місце події виїжджало керівництво та слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що хлопцем опікувалась рідна сестра.

Вона повідомила, що підліток закінчив загальноосвітню школу та вступив до залізничного ліцею, однак був не задоволений тим, як склалося його життя.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини трагедії.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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