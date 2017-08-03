На Харківщині неадекватний син кинувся з ножем на матір

На Харківщині неадекватний син кинувся з ножем на матір

16:20 03.08.2017
На Харківщині неадекватний син кинувся з ножем на матір

О 13:45 до Зміївського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги бригади, що з місця мешкання до хірургічного відділення Зміївської ЦРЛ госпіталізовано 77-річну мешканку села Слобожанське.

У неї констатовано колото-різані рани тулуба та голови.
Встановлено, що постраждала перебувала в квартирі за місцем мешкання разом зі своїм 42-річним сином, який перебуває на обліку у лікаря.

На побутовому ґрунті через раптово виниклі неприязні відносини між ними відбулась сварка, чоловік схопив ніж та накинувся на мати.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіка поміщено до Харківської обласної психіатричної лікарні, вживаються заходи щодо обрання запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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