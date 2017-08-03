В Ужгороді поліцейські виявили у готелі повію та її сутенерку

В Ужгороді поліцейські виявили у готелі повію та її сутенерку

22:30 03.08.2017
В Ужгороді поліцейські виявили у готелі повію та її сутенерку

Закарпатська поліція розпочала розслідування розпусних дій у одному з готелів Ужгородщини. На жінок, котрі прагнули легкого заробітку, тепер чекає відповідальність  

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, у одному з готелів Ужгородщини задокументували факт звідництва та заняття проституцією.

Про виявлені, у рамках відпрацювань за операцією «Мігрант», неправомірні дії у готелі, до поліції відрапортував оперуповноважений відділу.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події з‘ясувала, що 35-річна ужгородка за гроші звела свою 20-річну подругу з клієнтом. За свої послуги звідниці, жінка отримала 1400 гривень, а її подруга, яка виконувала замовлення, поклала до кишені 1000 гривень.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 302 Кримінального кодексу України (Створення або утримання місць розпусти і звідництво).

Гроші вилучено, слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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