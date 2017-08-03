СБУ перекрила потужний канал постачання прекурсорів на Донеччину

СБУ перекрила потужний канал постачання прекурсорів на Донеччину

16:40 03.08.2017
СБУ перекрила потужний канал постачання прекурсорів на Донеччину

Канал постачання на Донбас прекурсорів для виготовлення метамфетаміну викрила Служба безпеки України спільно з поліцією.

Прекурсор (фенілнітропропен) надходив в Україну контрабандою з території однієї з країн Європи і потім переправлявся до Донеччину.

Правоохоронці затримали у Києві організатора наркообурудки та вилучили у нього 30 кілограмів фенілнітропропену, вісім пакетів з канабісом та готовий метамфетамін.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307, 311, 313 та 317 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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