СБУ перекрила потужний канал постачання прекурсорів на Донеччину
СБУ перекрила потужний канал постачання прекурсорів на Донеччину
Канал постачання на Донбас прекурсорів для виготовлення метамфетаміну викрила Служба безпеки України спільно з поліцією.
Прекурсор (фенілнітропропен) надходив в Україну контрабандою з території однієї з країн Європи і потім переправлявся до Донеччину.
Правоохоронці затримали у Києві організатора наркообурудки та вилучили у нього 30 кілограмів фенілнітропропену, вісім пакетів з канабісом та готовий метамфетамін.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 307, 311, 313 та 317 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ