На Хмельниччині ледь не загинув любитель залізничного селфі

Подія сталася сьогодні, 03 серпня, близько 4-ї години ночі по вулиці Волочиській на залізничній станції Гречани в обласному центрі.

Компанія захмелілих молодиків серед ночі прогулювалась мостом над залізничними коліями, де якраз стояв вантажний потяг. В одного із них виникла ідея зробити ефектне селфі на даху вагона. Хлопець почав спускатися з мосту на потяг, але через свою необачність зачепився за лінію електромереж і отримав удар струмом.

Диспетчер та працівники станції одразу викликали «швидку» та перемістили горе-екстремала у безпечне місце. Потерпілого доправили в опікове відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні. У нього діагностували опіки тулуба 1-2 ступенів. Наразі стан юнака лікарі оцінюють як стабільний.

Останнім часом серед підлітків все більшої популярності набувають екстремальні селфі на дахах будинків, мостах, рухомому транспорті тощо, тому закликаємо батьків і педагогів постійно наголошувати дітям на небезпечності подібних розваг.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області